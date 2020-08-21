Навальный попал в реанимацию с отравлением
Навальному стало плохо в самолете: он в реанимации
Оппозиционному политику и блогеру стало плохо в самолете. Сейчас он госпитализирован, находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.
В России оппозиционному политику и блогеру-антикоррупционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Сейчас он в реанимации. Об этом заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа.
Самолет с Навальным экстренно сел в Омске, говорит Ярмыш.
«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея — токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — написала Ярмыш.
Она пояснила, что это «было единственное, что он пил с утра».
«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — продолжила пресс-секретарь.
Ярмыш говорит, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«В больницу по нашему требованию вызвали полицию», — подытожила она.
Напомним, что Навального часто задерживают на митингах в России. В частности, в 2018 году в Москве его задержалина несогласованной с властями акции протеста против инаугурации главы РФ Владимира Путина.
Также ему запрещают проводить акции протеста. Навальный не соглашается на предложенные московскими властями площадки для проведения митингов, а мэрия запрещает протестные акции.
Источник: Новости Ю
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