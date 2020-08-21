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Навальный попал в реанимацию с отравлением

Навальный попал в реанимацию с отравлением

Навальному стало плохо в самолете: он в реанимации

Оппозиционному политику и блогеру стало плохо в самолете. Сейчас он госпитализирован, находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

В России оппозиционному политику и блогеру-антикоррупционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Сейчас он в реанимации. Об этом заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа.

Самолет с Навальным экстренно сел в Омске, говорит Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея — токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — написала Ярмыш.

Она пояснила, что это «было единственное, что он пил с утра».

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — продолжила пресс-секретарь.

Ярмыш говорит, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В больницу по нашему требованию вызвали полицию», — подытожила она.

Напомним, что Навального часто задерживают на митингах в России. В частности, в 2018 году в Москве его задержалина несогласованной с властями акции протеста против инаугурации главы РФ Владимира Путина.

Также ему запрещают проводить акции протеста. Навальный не соглашается на предложенные московскими властями площадки для проведения митингов, а мэрия запрещает протестные акции.


Источник:  Новости Ю

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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