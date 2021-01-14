Навального объявили в федеральный розыск в России

Алексей Навальный якобы «уклоняется от контроля»

Алексея Навального могут задержать после прибытия в Россию, подтвердил его адвокат Вадим Кобзев.

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Об этом вечером в среду, 13 января, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об объявлении розыска от 29 декабря 2020 года.

В постановлении указано, что Навальный «уклоняется от контроля». Также ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились «первоначальные розыскные действия», в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле Ив Роше, по которому политика осудили на 3,5 года условно.

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы Навального, подтвердил в комментарии для РБК, что того объявили в федеральный розыск.

Кобзев предположил, что это «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Адвокат уточнил в комментарии Новой газете, что Навального могут задержать по прибытии в РФ.

Накануне Навальный объявил о своем возвращении в Россию. Он намерен отправиться в Москву 17 января.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован без сознания с самолета в России 20 августа 2020 года. Через два дня его перевезли в Берлин. Спустя несколько дней у него выявили тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы, вскоре правительство ФРГ заявило о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы Новичок, которое впоследствии подтвердили в ОЗХО.

Источник: Новости Ю

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