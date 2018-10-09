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Стали известны настоящие имя и фамилия второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Журналисты Bellingcat определили личность второго подозреваемого в отравлении Скрипалей.

Стали известны настоящие имя и фамилия второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Об этом говорится в сообщении Bellingcat.

Вторым подозреваемым оказался военный врач и полковник Главного разведывательного управления Минобороны России Александр Мишкин.

Стали известны настоящие имя и фамилия второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Bellingcat приводит скан-копию паспорта Мишкина, где указано, что он родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области.

Стали известны настоящие имя и фамилия второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Паспорт выдан Мишкину 61-м отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга.

Мишкин, по данным расследователей, окончил одну из элитных военных медицинских академий, во время учебы был завербован ГРУ.

В 2010 году он получил внутренний и заграничный перспорт на имя Александра Петрова.

В процессе идентификации Bellingcat использовал открытые источники, свидетельства людей, знакомых с Мишкиным, копии документов, идентифицирующих данного человека.

Обратим внимание, в конце сентября расследователи Bellingcat установили личность первого подозреваемого в отравлении Скрипалей, представившегося Русланом Бошировым.

В начале октября Bellingcat пообещал вскоре назвать настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия.

Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия «Новичок», которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были объявлены возможные исполнители отравления — россияне «Александр Петров» и «Руслан Боширов».

Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что «за отравление несет ответственность Путин».

Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

После этого пропагандистский российский телеканал RT показал интервью с «Бошировым» и «Петровым». В этом интервью «Боширов» и «Петров» утверждали, что оказались в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности.

Новости портала «Весь Харьков»

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