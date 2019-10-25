Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:05
Просмотров: 83

В центре Купянска горел автомобиль

В центре Купянска горел автомобиль

В Купянске сегодня днем горел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 октября в 11:39 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на открытой территории пл. Центральной в Купянске Харьковской области.

Пожар возник в легковом автомобиле «Chevrolet Lacetti», 2007 года выпуска.

Пожар прибывшим спасателям удалось локализовать в 11:43 и ликвидировать в 12:10.

Огнем уничтожено внутреннее пространство моторного отсека на площади 1,5 кв.м, кроме того, пламенем повреждены бампер, фары и капот.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 