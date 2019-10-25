В центре Купянска горел автомобиль

В Купянске сегодня днем горел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 октября в 11:39 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на открытой территории пл. Центральной в Купянске Харьковской области.

Пожар возник в легковом автомобиле «Chevrolet Lacetti», 2007 года выпуска.

Пожар прибывшим спасателям удалось локализовать в 11:43 и ликвидировать в 12:10.

Огнем уничтожено внутреннее пространство моторного отсека на площади 1,5 кв.м, кроме того, пламенем повреждены бампер, фары и капот.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости