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В Чугуївському районі поліцейські розшукали зниклого підлітка з Харкова

В Чугуївському районі поліцейські розшукали зниклого підлітка з Харкова

До поліції Харкова звернулася жителька Салтівського району із повідомленням про зникнення сина.

12 листопада близько 20:00 14-річний юнак пішов з дому та не повернувся, повідомляє поліція Харківській області.

У ході проведення пошукових заходів наступного дня 13 листопада близько 11:00 начальник ювенальної превенції Чугуївського РУП знайшов хлопця на автовокзалі міста Чугуєва.

Працівники райуправління передала юнака харківським колегам для повернення батькам.

Агентство Телевидения Новости

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