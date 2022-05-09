В Циркунах дві жінки підірвалися на розтяжці

Напередодні під час проведення розмінування під мостом в селищі Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«За останні дні Збройними Силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців цих пунктів виникає зрозуміле бажання повернутися додому. На даний час це вкрай небезпечно!

По-перше: через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту, по-друге: через величезну кількість не розірвавшихся снарядів та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча загарбницька армія сволота.

Не повертайтеся поки до звільнених населених пунктів задля вашої безпеки!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости