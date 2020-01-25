25.01.2020 16:00
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В Днепре автомобиль сбил насмерть двух человек
В ночь на субботу, 25 января, в Днепре автомобиль ЗАЗ сбил двух мужчин. Они скончались на месте происшествия, сообщает Информатор.
Отмечается, что ДТП случилось около 23:30, на Набережной Заводской, возле заправки SKY.
ЗАЗ ехал в сторону улицы Павлова.
Отмечается, что участок дороги в момент дорожно-транспортного происшествия не освещался.
ДТП случилось возле пешеходного перехода, однако на каком именно участке дороги автомобиль сбил мужчин — придется выяснить следователю.
На место сразу вызвали скорую и полицию, однако спасти пострадавших не удалось.
Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
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Темы: дтп
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