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02.11.2019 16:39
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В Гонконге очередные протесты - правоохранители использует слезоточивый газ

В Гонконге очередные протесты - правоохранители использует слезоточивый газ

В Гонконге сегодня, 2 ноября, возобновились антиправительственные акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, пишет Reuters.

Тысячи протестующих, одетых в черное и маски, собираются в традиционном месте проведения демонстраций - парке Виктория, а также в его окрестностях.

Некоторые из участников протестов несут металлические ограждения для построения баррикад, многие поют национальные гимны Великобритании и США. Демонстранты призывают к независимости региона.

Отметим, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей. 23 октября в местном парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, однако протесты продолжились. 

Агентство Телевидения Новости

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