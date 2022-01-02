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02.01.2022 20:30
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В госпитале Днепра умер военный из Харьковской области

В госпитале Днепра умер военный из Харьковской области

В госпитале города Днепра 31 декабря 2021 года скончался заместитель командира медицинской роты по морально-психологическому обеспечению 25-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ капитан Олег Геннадиевич Колинько.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Родился Олег Колинько 30 октября 1974 года в Изюме Харьковской области. В последнее время проживал в Днепре.

Прощание с военнослужащим и похороны планируются 3 января в городе Изюме.

Агентство Телевидения Новости

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