В госпитале Днепра умер военный из Харьковской области

В госпитале города Днепра 31 декабря 2021 года скончался заместитель командира медицинской роты по морально-психологическому обеспечению 25-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ капитан Олег Геннадиевич Колинько.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Родился Олег Колинько 30 октября 1974 года в Изюме Харьковской области. В последнее время проживал в Днепре.

Прощание с военнослужащим и похороны планируются 3 января в городе Изюме.

Агентство Телевидения Новости