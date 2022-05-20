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20.05.2022 18:45
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В Харкові 30% житлового фонду не підлягає відновленню

В Харкові 30% житлового фонду не підлягає відновленню

Дуже багато житла сьогодні не підлягає відновленню: російський агресор знищив 30% житлового фонду Харкова. Дуже багато доведеться відбудовувати. Це будуть нові комфортабельні мікрорайони, збудовані з усіма заходами безпеки, розповів сьогодні мер Харкова Ігор Терехов.

Ми зробили висновки з цієї війни: обов’язково будуть бомбосховища, обов’язково будуть підземні паркінги, які будуть бомбардувати. Обов’язково в школах з’являтимуться бомбосховища, у дитячих садках. Поки ми маємо такого сусіда, як Росії з тим режимом, який є сьогодні – нам потрібно перш за все думати про заходи безпеки.

Сьогодні ми почали добудовувати ті будинки, які вже розпочато. Повертаються будівельники, повертається техніка у Харків. Я впевнений, що ми наберемо колосальну динаміку зростання та відбудуємо дуже багато».

До кінця року планується ввести в експлуатацію 4 тисячі квартир.

Агентство Телевидения Новости

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