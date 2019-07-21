В Харьков едут шесть автобусов с крепкими молодыми людьми - полиция

Полиция проверяет цель визита мужчин, прибывших в Изюмский район на шести автобусах из других регионов Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, автобусы с государственными знаками с киевской, донецкой и харьковской регистрациями. Правоохранители зафиксировали их сегодня утром, 21 июля. Все пассажиры - ребята спортивного вида, крепкого телосложения. Во время проверки мужчины отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область.

Сейчас автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова. Полиция контролирует ситуацию и обеспечиваю общественный порядок на территории региона.

Агентство Телевидения Новости