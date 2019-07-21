Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:26
Просмотров: 163

В Харьков едут шесть автобусов с крепкими молодыми людьми - полиция

В Харьков едут шесть автобусов с крепкими молодыми людьми - полиция

Полиция проверяет цель визита мужчин, прибывших в Изюмский район на шести автобусах из других регионов Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, автобусы с государственными знаками с киевской, донецкой и харьковской регистрациями. Правоохранители зафиксировали их сегодня утром, 21 июля. Все пассажиры -  ребята спортивного вида, крепкого телосложения. Во время проверки мужчины отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область.

Сейчас  автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова. Полиция контролирует ситуацию и обеспечиваю общественный порядок на территории региона.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 