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В Харкові порушник ПДР отримав штраф після відео в соцмережах

В Харкові порушник ПДР отримав штраф після відео в соцмережах

Чергове відео грубого правопорушення поширилось у мережі. На ньому видно, як водій авто ВАЗ проїжджає перехрестя проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграду на заборонений сигнал світлофора.

Майже одразу патрульні розшукали правопорушника та притягнули до відповідальності, повідомили в УПП Харківської області. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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