В Харкові встановлені особи всіх загиблих внаслідок ракетних ударів по друкарні

23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову.

Внаслідок обстрілу друкарні постраждали 28 громадян, з яких 7 загинули, повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Протягом ночі нам вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні. 26-річному харків’янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися – це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само пізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама», – зазначив Болвінов.

В такий саме спосіб було ідентифіковано ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху.

«Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Наші експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок. Завдяки зразкам ДНК рідного брата опізнали й четверту жертву. Єдиний серед загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечорі взяли в них аналіз», – резюмував Болвінов.

Агентство Телевидения Новости