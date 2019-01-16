В Харькове автомобиль сбил насмерть неизвестного мужчину и скрылся

Вчера, 15 января, около 23:20 на проспекте Московском в районе дома 130 неустановленным автомобилем был сбит пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет.

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Автомобиль с места происшествия скрылся, личность погибшего мужчины устанавливается.

С целью розыска автомобиля, который совершил наезд, введен в действие план перехвата.

Агентство Телевидения Новости