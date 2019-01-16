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В Харькове автомобиль сбил насмерть неизвестного мужчину и скрылся
Вчера, 15 января, около 23:20 на проспекте Московском в районе дома 130 неустановленным автомобилем был сбит пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет.
Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Автомобиль с места происшествия скрылся, личность погибшего мужчины устанавливается.
С целью розыска автомобиля, который совершил наезд, введен в действие план перехвата.
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