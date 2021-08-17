В Харькове горела квартира в многоэтажке: подробности

Сажа на полу, обгоревшая мебель и личные вещи. Так сейчас выглядит квартира, в которой накануне произошёл пожар. Возгорание возникло на третьем этаже многоэтажки в Московском районе.

Владелец Игорь признаётся, что перед этим он курил сигарету, потом бросил её в пепельницу, вероятно, из-за этого огонь и начал распространяться по комнате.

Игорь, владелец квартиры

Я был дома, курил сигарету вот возле окна, и получается, скорее всего, неаккуратно потушил сигарету или пепел кошки перевернули. Действительно, перекинулось, и пошёл огонь, я этого не видел изначально, потому что положил и ушёл. Закрыл двери на замок и ушёл гулять с друзьями, товарищами. Через полчаса мне звонят и говорят: "Игорь, у тебя горит квартира". Я в полном шоке был, прибежал, в слезах, как бы истерика

В спасательную службу поступило несколько сообщений от соседей и очевидцев, которые заметили, что из окна дома вырывается густой чёрный дым. На место вызова оперативно выехали пожарные, которые начали тушить пламя. Из-за вероятной угрозы им пришлось срочно выводить из горящей высотки жителей верхних этажей, ведь была опасность распространения огня. В результате им быстро удалось локализовать пламя.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГСЧС в Харьк.обл.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що у квартирі на 3-му поверсі горіли домашні речі, меблі, диван на площі близько 4 кв.м. Через сильне задимлення рятувальникам довелося виводити на свіже повітря 5 мешканців верхніх поверхів

Также из-за тушения пожара соседей с нижних этажей немного подтопило водой. И они до сих пор не понимают, за чей счет будут возмещать убытки.

Между тем владелец сгоревшего дома рассказал, что во время пожара в квартире находились кот и кошка. После инцидента он нашел только одно животное - рыжую кошку по прозвищу На-На, однако он надеется, что коту удалось выбежать, и он жив. Сейчас мужчина ночует в комнате, в которую огонь не добрался.

Пока он разгребает хлам из квартиры, следователи уже начали расследовать данное событие. Предварительные причины возгорания - неосторожное обращение с огнем или занесение открытого источника огня.





Агентство Телевидения Новости