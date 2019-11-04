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В Харькове женщина прыгнула с крыши шестнадцатиэтажки

В Харькове женщина прыгнула с крыши шестнадцатиэтажки

Сегодня утром на Салтовке покончила с собой женщина, прыгнув с крыши многоэтажки.

Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.

В полиции рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 ноября в 8:30 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Героев Труда на земле лежит женщина без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 46-летняя жительница дома, которая при жизни болела психическими расстройствами и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация о происшествии внесена в Журнал Единого учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

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