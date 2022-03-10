Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 135

В Харькове в результате обстрелов поврежден газопровод. Треть города - без газа

В Харькове в результате обстрелов поврежден газопровод. Треть города - без газа

Сегодня, 10 марта, около 5 утра в Харькове противник обстрелял Северную Салтовку. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из-за обстрелов оказался поврежден газопровод.

На месте обстрелов образовался пожар, который до сих пор не могут потушить спасатели. На месте работают бойцы ГСЧС.

В результате происшествия 30% харьковчан остались без газа.

Олег Синегубов добавил, что в ночь на 10 марта вражеские войска обстреляли Харьков около 29 раз.

Напомним, из-за обстрелов поврежден газопровод в Люботине и в Малой Рогани под Харьковом.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Расписание эвакуационных поездов из Харькова на 10 марта
Сегодня 12:00    85
"Нас тут дружня родина у цілий вагон": як живуть люди в укриттях харківської підземки
Сегодня 11:55    96
Потери РФ по состоянию на утро 10 марта — Генштаб (скриншот)
Сегодня 11:40    130
«Зеленые коридоры» на 10 марта. Жителей Изюма Харьковской области эвакуируют в Лозовую
Сегодня 11:30    75
Боеприпасы, которыми обстреливают Харьков, доставляют российские частные фирмы
Сегодня 11:23    152
Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: адреса
Сегодня 11:18    136
За ночь российские оккупанты 29 раз обстреливали Харьков
Сегодня 11:02    180
Количество жертв среди мирного населения Харьковщины устанавливается
03.03.2022 11:52    1803
В Харькове в результате обстрела погибла сотрудница миссии ОБСЕ
03.03.2022 11:19    1385
Оперативная информация от ВСУ на утро 3 марта
03.03.2022 10:36    2518
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 