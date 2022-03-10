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В Харькове в результате обстрелов поврежден газопровод. Треть города - без газа
Сегодня, 10 марта, около 5 утра в Харькове противник обстрелял Северную Салтовку. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из-за обстрелов оказался поврежден газопровод.
На месте обстрелов образовался пожар, который до сих пор не могут потушить спасатели. На месте работают бойцы ГСЧС.
В результате происшествия 30% харьковчан остались без газа.
Олег Синегубов добавил, что в ночь на 10 марта вражеские войска обстреляли Харьков около 29 раз.
Напомним, из-за обстрелов поврежден газопровод в Люботине и в Малой Рогани под Харьковом.
Источник: sq.com.ua
Автор: Елена Ищук
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