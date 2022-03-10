В Харькове в результате обстрелов поврежден газопровод. Треть города - без газа

Сегодня, 10 марта, около 5 утра в Харькове противник обстрелял Северную Салтовку. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из-за обстрелов оказался поврежден газопровод.

На месте обстрелов образовался пожар, который до сих пор не могут потушить спасатели. На месте работают бойцы ГСЧС.

В результате происшествия 30% харьковчан остались без газа.

Олег Синегубов добавил, что в ночь на 10 марта вражеские войска обстреляли Харьков около 29 раз.

Напомним, из-за обстрелов поврежден газопровод в Люботине и в Малой Рогани под Харьковом.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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