В Харькове во время несения службы скончался солдат Нацгвардии Украины

В Харькове незадолго до окончания срока службы скончался 21-летний солдат Национальной гвардии Украины.

Как сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления НГУ, происшествие случилось 11 октября. После проведения развода на службу по охране общественного порядка во время матча "Украина - Литва" при посадке в автомобиль солдат внезапно потерял сознание.

Сотрудники медчасти пытались реанимировать парня, однако реанимационные мероприятия положительного результата не дали, и через 5 минут после прибытия скорой помощи врачи констатировали клиническую смерть солдата.

Тело умершего парня сейчас находится в морге, обстоятельства его смерти устанавливаются.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство) с пометкой «естественная смерть». Экспертиза по установлению причин смерти военнослужащего еще не готова, следствие ведет Киевский отдел полиции.

Агентство Телевидения Новости