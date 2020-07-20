В Харькове выбросы нефтепродуктов в канализацию превышают норму

Специалисты КП «Харьковводоканал» зафиксировали превышение нормативных показателей выбросов нефтепродуктов в систему водоотведения. Как сообщил сегодня, 20 июля, заместитель генерального директора предприятия Тарас Грущак, сейчас в Харькове стали актуальной проблемой незаконные выбросы нефтепродуктов от промышленных предприятий в очистные сооружения и канализацию.

«Есть проблема с превышением предельно допустимых норм как по биологическим, так и по химическим показателям, в том числе и по нефтепродуктам. В частности, в течение 2019 года было зафиксировано наличие в стоках частей нефтепродуктов от 460 предприятий. И почти 90 предприятий нормативные показатели превысили», - сообщил Тарас Грущак.

Он отметил, что это касается предприятий тяжелой промышленности, автомоек, СТО, а также компаний с большими автопарками. Из-за превышения норм к нарушителям применяются штрафные санкции.

«В течение прошлого года были выписаны штрафы на сумму около 1,1 млн грн за превышение норм по нефтепродуктам. Всего за превышение предельно допустимых величин в стоках по всем параметрам, в том числе биологическим и химическим, в 2019 году были применены санкции почти на 17,5 млн грн», - сообщил Тарас Грущак.

По его словам, из-за этих нарушений на Диканевских и Безлюдовских очистных сооружениях приходится проводить дополнительные мероприятия по очистке принятых стоков с использованием биологических и химических элементов, электроэнергии. То есть делается все, чтобы очищенные сточные воды, которые сбрасываются в пределах Харькова, не влияли на качество питьевой воды, подаваемой горожанам.

По результатам обследований крупнейших загрязнителей КП «Харьковводоканал» внесло 22 предписания и предложения по проектированию и возведению локальных очистных сооружений. Некоторые предприятия уже начали их строительство.

Агентство Телевидения Новости