В Харьковском районе мужчину сбил грузовой поезд

24 марта в 00:39 в полицию поступило сообщение о том, что грузовым поездом сообщением «Покровск-Янтарь» вблизи станции Артемовка был травмирован 24-летний житель города Первомайск.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего с травматической ампутацией ступни в Мерефянскую центральную районную больницу.

Движение поезда останавливалось на 55 минут.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту полицией проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости