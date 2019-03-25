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В Харьковском районе мужчину сбил грузовой поезд

В Харьковском районе мужчину сбил грузовой поезд

24 марта в 00:39 в полицию поступило сообщение о том, что грузовым поездом сообщением «Покровск-Янтарь» вблизи станции Артемовка был травмирован 24-летний житель города Первомайск. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего с травматической ампутацией ступни в Мерефянскую центральную районную больницу.

Движение поезда останавливалось на 55 минут.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. 

По данному факту полицией проводится проверка.

 

Агентство Телевидения Новости

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