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В Харківській області мережеві обмеження діють для близько 200 тис. споживачів – Міненерго

В Харківській області мережеві обмеження діють для близько 200 тис. споживачів – Міненерго

Енергетикам вдалося відновити електропостачання 170 домогосподарствам у прифронтовому населеному пункті, який залишався без світла з початку бойових дій.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

В області залишаються знеструмленими 22,6 тисячі точок обліку у 60 населених пунктах. Діють мережеві обмеження споживання для близько 200 тисяч споживачів.

Відновлено постачання газу для 6,3 тисячі домогосподарств.

Агентство Телевидения Новости

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