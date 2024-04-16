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В Харківській області мережеві обмеження діють для близько 200 тис. споживачів – Міненерго
Енергетикам вдалося відновити електропостачання 170 домогосподарствам у прифронтовому населеному пункті, який залишався без світла з початку бойових дій.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
В області залишаються знеструмленими 22,6 тисячі точок обліку у 60 населених пунктах. Діють мережеві обмеження споживання для близько 200 тисяч споживачів.
Відновлено постачання газу для 6,3 тисячі домогосподарств.