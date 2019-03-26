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В Холодногорском районе возле карьера нашли мумифицированный труп

В Холодногорском районе возле карьера нашли мумифицированный труп

25 марта в 15:32 в Холодногорском районе Харькова возле карьера обнаружили труп неизвестного мужчины в мумифицированном состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию по данному факту обратилась местная жительница.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что умершему мужчине около 40 лет. 

Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили. Тело направили в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

Агентство Телевидения Новости

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