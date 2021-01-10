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В Индонезии в результате оползня погибли 11 человек, есть пропавшие без вести

В Индонезии в результате оползня погибли 11 человек, есть пропавшие без вести

В результате оползней в провинции Западная Ява погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе шестилетний мальчик. Первый оползень, вызванный проливным дождем, сошел на жилые дома в городе Сумеданг около 15:30. За ним последовал еще один, около 19:00 по местному времени. 

Второй сдвиг обрушился на местных жителей и спасательную команду, работавших на месте первого.

Под завалами оказались 22 человека. На данный момент известно о трех выживших, 11 погибших и восемь пока считаются пропавшими без вести.

Сотрудники индонезийского Красного Креста ведут поиски выживших и погибших на месте оползня.

Спасатели разбирают завалы.

Агентство Телевидения Новости

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