В Изюмском районе мужчина чистит дороги от снега на своем авто (видео)

Альтернативный способ борьбы со снегом придумал житель Изюмского района.

Как сообщает издание «Обрії Ізюмщини», житель села Федоровка Изюмского района Александр Губарь по-своему решил проблему с заснеженными сельскими дорогами.

Для этого местный "кулибин" приспособил свой автомобиль "Жигули", присоединив к своему авто отвал для уборки снега.

"Соседи хотя бы на горючее скинулись?", - шутят интернет-пользователи.





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