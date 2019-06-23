Происшествия
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23.06.2019 20:00
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В Камбодже обвалилась многоэтажка: есть погибшие и раненые

В Камбодже обвалилась многоэтажка: есть погибшие и раненые

В Камбодже в результате обвала семиэтажного здания погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажки занималась китайская компания. Во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Отмечается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека, еще 21 - получили ранения. Другие рабочие, находившиеся на стройке, считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.

Кроме того, в связи с обвалом полиция задержала четыре человека, включая владельца недостроенного здания, руководителя строительной фирмы и подрядчика.

Агентство Телевидения Новости

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