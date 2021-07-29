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В Киеве мусорщики оригинально наказали "героя парковки" (ФОТО)

В Киеве мусорщики оригинально наказали героя парковки (ФОТО)

В Сети "прославили" очередного "героя парковки" из Киева. На этот раз нарушителя оригинально наказали коммунальщики.

Фото публикует киевлянин в соцсетях.

Водитель припарковался в полуметрах от мусорных баков и перекрыл подходы к ним для местных жителей и сотрудников коммунальной службы. Последние подперли автомобиль с трех сторон мусорными баками, чтобы проучить нарушителя.

Источник: internetua.com

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