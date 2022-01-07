В Конго проснулся вулкан

Один из активнейших вулканов в мире Ньирагонго, расположенный на востоке Демократической Республики Конго, начал выбрасывать в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла. Об этом в среду, 5 января, сообщает BBC.

Наблюдатели зафиксировали рост температуры в основном кратере Ньирагонго до 400ºС и значительное увеличение подземных толчков.

В то же время, руководитель обсерватории Селестин Касерека сказал BBC, что извержение пока маловероятно, но дым и пепел вулкана могут представлять опасность для здоровья населения.

Жителям советуют сохранять спокойствие, но люди напуганы, поскольку до сих пор не забыли разрушительные последствия, вызванные извержением вулкана в мае прошлого года.

Тогда погибли 32 человека, еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, в то время как другие все еще живут во временном лагере в городе Гома.

Вулканическая система Ньирагонго считается одной из самых сейсмически активных в мире. Ньирагонго представляет собой кратер, в центре которого находится лавовое озеро.

Источник: Корреспондент





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