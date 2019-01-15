В Лозовой обвалилась стена в жилом доме

Сегодня днем в городе Лозовая Харьковской области в одном из домов по улице Чехова обвалилась стена.

Об этом сообщает местное издание Сигма в Фейсбук.

Дом 1964 года постройки.

Он имеет 5 квартир, в двух из них сейчас живут люди.

Причина обвала пока неизвестна, ее выяснит рабочая комиссия.

Сейчас решается вопрос об отселении людей.

По информации издания, дом пострадал еще во время взрывов на арсенале в Лозовой в 2008 году.

Агентство Телевидения Новости