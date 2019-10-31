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В Лозовском районе трактор повредил газопровод: без газа остались более 200 адресов

В Лозовском районе трактор повредил газопровод: без газа остались более 200 адресов

30 октября в Лозовском районе утром, в 11:05 во время проведения земельных работ у автотрассы неподалеку села Новая Ивановка трактором был поврежден газопровод высокого давления Лозовского участка Красноградского отделения АО "Харьковгаз".

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

В результате аварии от газоснабжения были отключены населенные пункты: с. Нестелеевка, с. Ивановское, с. Мальцевское - всего 230 абонентов.

Как сообщается, по состоянию на 21:00 30 октября ремонтные работы были закончены, газоснабжение абонентам планируется восстановить сегодня, 31 октября, в течение рабочего дня.

 

Агентство Телевидения Новости

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