В Одесі харків’янин підірвав гранату: поранені троє поліцейських

Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки – жительки Луганщини – до незаконних оборудок зі зброєю. За цим фактом слідчі поліції Одеській області розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Проведено комплекс оперативних заходів та задокументовано факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

При затриманні чоловік спробував втекти. Коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала.

Від вибуху троє оперативників отримали осколчасті поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

Незважаючи на це, спільників затримали після проведення чергової оборудки зі зброєю на суму 29 000 гривень.

За фактом події слідчі одеської поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових злочинів за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Варто відзначити, що у зловмисника при собі було незаповнене посвідчення із зображенням герба російської федерації та ще одна граната.

Наразі обох фігурантів затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм буде повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя правоохоронців.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости