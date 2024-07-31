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В ОВА розповіли про стан 10-річного хлопчика, пораненого внаслідок авіаудару по Харківщині

В ОВА розповіли про стан 10-річного хлопчика, пораненого внаслідок авіаудару по Харківщині

Внаслідок обстрілу села Горяне поблизу смт Великий Бурлук Харківської області вранці 31 липня загинула жінка, постраждав її 10-річний син. Дитина перебуває в лікарні.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Стан дитини, яка зазнала травм внаслідок прильотів КАБ по смт Великий Бурлук, попередньо оцінюється як середній», – написав начальник ОВА.

Нагадаємо, як раніше повідомили в Харківській філія «Газмережі», загибла – диспетчер аварійно-диспетчерської газової служби.

За даними начальника СУ ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, під ударом авіабомби у населеному пункті опинилися одразу дві вулиці. Обстріл почався близько десятої ранку. 37-річна жінка була вдома разом із сином – вона загинула на місці. Дитина в лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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