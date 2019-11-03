В Первомайском неизвестные подожгли BMW

Накануне в 01:00 в Первомайский ОП поступила информация о возгорании автомобиля BMW, принадлежащего 21-летнему жителю города Первомайский. Машина была припаркована на стоянке рядом с домом автовладельца.

На месте работали сотрудники районной полиции и специалисты ГСЧС. Огонь полностью уничтожил переднюю часть авто.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Устанавливается сумма ущерба и причина возгорания.

Агентство Телевидения Новости