В пожаре на Сортировке погибла женщина

Сегодня ночью в 03:50 на улице Таганской, 16, на втором этаже 3-этажного жилого дома загорелась квартира.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в помещении тело женщины. Личность погибшей установлена, ей 38 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В тушении пожара были задействованы 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и одна автолестница. Горели домашние вещи и кровать на площади около 5 кв. метров.

Около 5 утра пожар был полностью ликвидирован. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости