В Польше группа хулиганов посреди улицы напала на украинца: в посольстве начали проверку

В Польше группа хулиганов напала на гражданина Украины и бросала в него бутылки.

Об этом сообщает ddwloclawek.pl.

По словам очевидицы, которая и рассказала о произошедшем, инцидент произошел в центре города Влоцлавек, Куявско-Поморско воеводство, еще 8 августа, но известно об этом стало только сейчас.

"Семь парней кидали бутылки в украинца. Они вели себя агрессивно и вульгарно. Мы боялись проходить мимо них. Наши дорогие полицейские сделали три обхода и пошли дальше", - говорит женщина.

В полиции подтвердили, что получили обращение насчет группы мужчин, которые проявляли агрессию в отношении прохожих, но по прибытии обнаружить их не удалось.

При этом правоохранители подчеркивают, что на месте к полицейским ни предполагаемый потерпевший, ни очевидцы не обращались

В украинском посольстве и консульстве в Гданьске начали проверку сообщений об атаке на украинца.

"Считаем недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку", - отметили дипломаты на странице посольства в Facebook.

Агентство Телевидения Новости