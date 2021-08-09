В районе Новой Водолаги рейсовый автобус с людьми врезался в отбойник

Сегодня утром около 05:10 на 71 км трассы Харьков-Красноград-Перещепино пассажирский автобус Neoplan врезался в металлический отбойник.

В салоне автобуса на момент ДТП было 25 пассажиров, люди не пострадали.

48-летний водитель получил травмы и был доставлен в Красноградскую больницу в бессознательном состоянии, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области. По данным полиции, автобус двигался в направлении Харькова из поселка Лазурное Херсонской области.

Из-за чего водитель потерял управление – устанавливается.

Агентство Телевидения Новости