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В реке под мостом в центре Харькова обнаружили тело мужчины

В реке под мостом в центре Харькова обнаружили тело мужчины

В реке под мостом в центре Харькова прохожие обнаружили тело умершего мужчины

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Также были опубликованы фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на площади Фейербаха поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 28 октября в 9:30.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

 Полицейские установили, что  погибший - 69-летней харьковчанин. По словам родственников, мужчина страдал психическими расстройствами. На теле умершего правоохранители не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Агентство Телевидения Новости

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