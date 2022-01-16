В результате пожара в Немышлянском районе мужчина получил ожоги

Накануне около 22:00 спасатели получили сообщение о пожаре в Немышлянском районе: горел частный дом на Осипенко. Пострадал 42-летний мужчина.

К месту происшествия было направлено 2 отделения 11-ГПСЧ службы спасения в составе двух автоцистерн. По прибытию спасатели установили, что в доме горят домашние вещи.

Около 22:20 пожар был полностью ликвидирован.

Спасатели передали медикам пострадавшего в результате пожара 42-летнего владельца дома. Бригада медицинской помощи была доставила мужчину в больницу с отравлением угарным газом и ожогами лица и верхних конечностей 2-й степени, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Предварительная причина возгорания – попадание «малокалорийного» источника зажигания.

Агентство Телевидения Новости