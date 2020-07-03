03.07.2020 19:49
Просмотров: 252
В селе на Харьковщине люди перекрыли трассу в знак протеста против отключения газоснабжения
Сегодня, 3 июля, вечером в селе Грушевка Купянского района, через которое проходит трасса государственного значения «Чугуев-Меловое», около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе.
Вместе с тем, как отметили в полиции, проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами предоставляется.
Правопорядок во время акции обеспечивают 15 сотрудников полиции.
Информация внесена в Единый реестр учета событий и происшествий Купянского отдела полиции.
Загрузка...