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В селищі Циркуни через обстріли спалахнуло відразу 7 пожеж

В селищі Циркуни через обстріли спалахнуло відразу 7 пожеж

За добу з 25 по 26 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж – 13, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 10, пожеж, що сталися з інших причин – 3; крім того 5 раз рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 – для надання допомоги населенню та співробітникам поліції.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському (3) та Харківському (7) районах області.

О 12:20 25 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося відразу 7 пожеж у смт Циркуни Харківського району області. За різними адресами горіло три житлових будинки, чотири господарчих споруди та лазня на загальній площі понад 800 кв. метрів. Для ліквідації загорянь було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 17:30. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будівлях Київського, Слобідського, Салтівського, Холодногірського та Новобаварського районів міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 66 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 29 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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