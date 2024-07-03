В Україні 22 людини загинули на воді за добу, зокрема двоє дітей

На водоймах України протягом доби загинули 22 людини, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Трагічні випадки сталися у Харківській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Київській та Києві.

Одну людину врятовано у Сумській області. Найбільше людей постраждало на Київщині – потонуло 5 осіб.

З початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей.

Агентство Телевидения Новости