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В Україні 22 людини загинули на воді за добу, зокрема двоє дітей
На водоймах України протягом доби загинули 22 людини, серед них двоє дітей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Трагічні випадки сталися у Харківській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Київській та Києві.
Одну людину врятовано у Сумській області. Найбільше людей постраждало на Київщині – потонуло 5 осіб.
З початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей.