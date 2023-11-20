В Ізюмі на Харківщині впала опора мосту, пошкодженого ворожими обстрілами

У березні 2022 року, в ході штурму російськими загарбниками правобережної частини Ізюма, від обстрілів російських танків був сильно пошкоджений пішохідний міст. Під час тимчасової окупації міста він був єдиною артерією, яка з’єднувала лівий і правий береги Сіверського Дінця.

Про це повідомляє видання «Обрії Ізюмщини».

Після деокупації Ізюма комунальні служби полагодили міст, але він все одно залишався в аварійному стані.

У неділю 19 листопада, у другій половині дня пошкоджений пілон впав у річку. Ніхто із перехожих не постраждав. За словами начальника міської військової адміністрації Валерія Марченка, місцева влада планує терміново звернутися до експертів з метою обстеження стану пішохідного мосту. Очільник міста також зазначив, що коштів на капітальний ремонт мосту в міському бюджеті не передбачено. Найближчими днями комунальні служби проведуть обстеження пішохідного мосту і приймуть рішення щодо подальшої його експлуатації.

Агентство Телевидения Новости