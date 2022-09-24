В Ізюмі завершено ексгумацію всіх тіл. Місце масового поховання відвідали посли

Упродовж 16-23 вересня з місця масового захоронення у лісі біля м. Ізюм в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), ексгумовано 447 тіл загиблих: 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ загинули від рук окупантів.

«По кожному ексгумованому трупу слідчими вже призначені судово-медичнi експертизи. Ми очікуємо на їх результати і будемо вживати всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей та покарання російських військових», — резюмував Олександр Фільчаков.

У померлих встановлено наявність тілесних ушкоджень у виді мінно-вибухових травм, осколкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У декількох із загиблих були зв’язані руки, переломані кістки, у низки померлих — мотузка на шиї.

За попередніми даними йдеться щонайменьше про 15 закатованих.

Також Ізюм відвідали представники дипломатичних установ більше 20 країн. Вдячні кожному, хто особисто приїхав зафіксувати злочини росіян та розповісти правду усьому світу, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ізюм. Це місто – трагічний приклад того, що залишають після себе окупанти, – смерть та руїни. Представники європейських країн оглянули масштабні руйнації, близько 80% будівель знищені. Але найжахливіше: росіяни вбили сотні ізюмчан. Делегати із Австрії, Литви, Іспанії, Франції, Словенії, Данії, Туреччини та інших країн на власні очі побачили катівні, масові поховання, де зараз триває ексгумація тіл. На жаль, це далеко не єдине подібне захоронення, додав очільник регіону

Агентство Телевидения Новости