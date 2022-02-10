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Вагітній пакистанці вбили цвях у голову, щоб змінити стать її дитини (ФОТО)

Вагітній пакистанці вбили цвях у голову, щоб змінити стать її дитини (ФОТО)

У прикордонній з Афганістаном пакистанській провінції жінка вбила собі в голову цвях, щоб народити хлопчика.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Такий метод їй нібито підказав цілитель. Його вже шукає поліція.

Як пише Depo.ua із посиланням на Dawn, жінка була вагітною. Вона пішла на такий крок через те, що чекала вже на четверту дівчинку. При цьому чоловік погрожував покинути її, якщо цього разу не народить сина.

Тоді жінка пішла до місцевого цілителя, який дав їй амулет, тексти для читання та цвях і сказав вбити його собі в голову. Вона так і зробила. Її знайшли родичі через жахливі крики від болю. У лікарні вона сказала, що жінка в її районі зробила те ж саме і народила хлопчика, хоча УЗД показало, що буде дівчинка.

Источник: Час-Дій.

Новости портала «Весь Харьков»

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