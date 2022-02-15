В Україні ввели кримінальну відповідальність за антисемітизм

Тепер за антисемітизм загрожує покарання від штрафу у 3 400 гривень до позбавлення волі на 8 років.

Верховна Рада у другому читанні і загалом проголосувала за законопроєкт № 5110, який вносить зміни до статті 161 КК України і криміналізує прояви антисемітизму.

Закон доповнює формулюванням «прояви антисемітизму» кримінальну статтю 161 про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

За прояв антисемітизму передбачено штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до 5 років. Також за це загрожує до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю до 3 років.

За прояв антисемітизму із насильством, обманом або погрозами, а також якщо це здійснює посадова особа, передбачено штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі до 5 років із позбавленням права на посади.

Якщо зазначені дії вчинено організованою групою, то загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.

Источник: dilo.net.ua/

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