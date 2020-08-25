«Гестапо по-белорусски»: появилось видео избиения и пыток в «минских застенках»

Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске стал символом жестокости силовиков Лукашенко с начала протестов в Беларуси.

Уже на следующий день после начала акций протестов и жесткого разгона митингующих появились свидетельства того, как задержанных доставляли в ЦИП, где избивали в течение ночи с садистской жестокостью, отчего те кричали от боли и мучений.

В ответ силовики и сам президент Беларуси пытались отрицать факт избиений и издевательств, но в сети появлялось все больше доказательств произвола силовиков.

Один из таких пугающих роликов опубликовало «Радио Свобода».

На нем видно, как возле стены стоят на коленях с поднятыми вверх руками задержанные участники протестов. Проходящие мимо надзиратели «для профилактики» бьют их дубинками по спине и ступням ног.

Затем в помещение загоняют «пополнение» — новую группу задержанных — их грубо толкают в спину, а затем также лупят изо всех сил тяжелыми резиновыми дубинками.

Видео явно не для слабонервных, и можно только представить, какой ужас оно бы вызывало, если бы было записано со звуком.

Видео с избиениями задержанных в изоляторе на Окрестина. Видео: @svaboda pic.twitter.com/gal4MAHPEC — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 21, 2020

Но даже в таком виде мало кто остается равнодушным от страшной картины издевательств. Читатели страницы едва сдерживаются в своих комментариях:



Источник: Новости Ю

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