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Лукашенко сказал, когда признает Крым российским

Лукашенко сказал, когда признает Крым российским

Лукашенко назвал условие признания Крыма российским

«Когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко в ходе выступления в понедельник, 9 августа, заявил, что готов признать Крым российским после того, «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».

«Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня связывает Будапештская декларация. Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!» — сказал он.

При этом он заявил, что готов лететь в Крым через Россию. «А что вы хотите? Если я не могу полететь через Украину?» — сказал Лукашенко.

Вместе с тем, Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена объединяться с Россией в одно государство.

«Когда я слышу все эти намеки «в состав России и прочее», я головой Путина думаю. Что, еще одна головная боль нужна России? Нет! Именно президент России так это и понимает. Мир изменился. Чтобы интегрироваться, развивать промышленную интеграцию, не надо кого-то включать в состав», — сказал он.

По его словам, Путин сам предложил отложить в сторону дорожную карту по созданию наднациональных органов управления.

«Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета. Он отметил, что вконце года пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором могут быть приняты очень серьезные решения.

Напомним, недавно в Кремле заявили, что рассчитывают на то, что Лукашенко приедет в аннексированный Крым.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: лукашенко

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