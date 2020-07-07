Лукашенко пришел на встречу с журналистами без обуви

В фильме о журналистах, которые работают с Лукашенко, показали момент, как президент Беларуси пришел на интервью без обуви.

На одну из встреч с журналистом президент Беларуси Александр Лукашенко пришел без обуви. Об этом рассказывается в фильме Президентский Пул.

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!», — сказал Лукашенко перед интервью, выходя из лифта без обуви.

Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что он тоже был босиком во время интервью.

Источник: Новости Ю

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