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Лукашенко пришел на встречу с журналистами без обуви
В фильме о журналистах, которые работают с Лукашенко, показали момент, как президент Беларуси пришел на интервью без обуви.
На одну из встреч с журналистом президент Беларуси Александр Лукашенко пришел без обуви. Об этом рассказывается в фильме Президентский Пул.
«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!», — сказал Лукашенко перед интервью, выходя из лифта без обуви.
Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что он тоже был босиком во время интервью.
Источник: Новости Ю
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