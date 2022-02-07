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Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом

Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом.

Про це Лукашенко сказав під час інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.  

 

Лукашенко про Бога

Заява Лукашенка про те, що Бог Білорус прозвучала після питання Соловйова: "тобто Бог сьогодні-Білорус?".

"Так, не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90 кинув на цю сковорідку, ось ще подекуди допомагає",-сказав Лукашенко.

 

Источник: novyny.live/

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Темы: лукашенко

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