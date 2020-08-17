Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:27
Просмотров: 152

Лукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками "Минского завода колесных тягачей" (МЗКТ).

Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.

Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - заявил он.

Вместе с тем, как сообщает телеграм-канал TUT.by, Лукашенко заявил: "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?... Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», - добавил президент Беларуси.

Телеграм-канал NEXTA Live пишет, что рабочие МЗКТ перед Лукашенко кричали «Уходи», "Позор", "Лукашенко в автозак".

Также отмечается, что в Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Работники Белорусской телерадиокомпании и государственных предприятий вышли на забастовку
Сегодня 11:46    197
НАТО опровергло обвинения Лукашенко
Сегодня 10:18    233
Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов: "Погибнем как нация"
Сегодня 07:27    197
Исторический марш "За свободу" в Беларуси собрал более 200 тысяч человек (видео)
16.08.2020 18:00    300
В парламенте Беларуси допустили возможность повторных выборов президента
16.08.2020 17:30    314
В городах Беларуси состоится марш свободы - самый масштабный в истории страны
16.08.2020 12:55    276
Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста. ФОТО
16.08.2020 06:21    606
ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов президента
14.08.2020 14:45    478
Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси
14.08.2020 13:25    644
Протесты в Беларуси: Тихановская записала еще одно обращение
14.08.2020 12:40    463
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 