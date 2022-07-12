ISW: Лукашенко продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна

Президент РФ Володимир Путін, імовірно, тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, тож він намагається надати підтримку війні РФ в Україні, уникаючи прямого військового втручання Білорусі.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.

ISW пише, що ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Нагадаємо: 7 липня Білорусь закрила небо поблизу України до 7 жовтня – це означає, що загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі збережеться як мінімум ще три місяці.

Источник: pravda.com.ua

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